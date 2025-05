Celebrati i funerali della piccola Maria Rosa: “La mamma non ti ha amato come doveva” (vd)

Il giorno dell’addio, oggi, a Misterbianco per l’ultimo saluto a Maria Rosa, la neonata di 7 mesi lanciata dalla madre dal balcone del dal terzo piano del palazzo di via Marchese. I funerali cominciati alle 16 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, gremita di persone sono stati celebrati dal parroco che nell’omelia ha sottolineato che «ci sono solo due parole davanti a una simile tragedia: silenzio e preghiera. Silenzio perché non ci sono parole per descrivere un dolore così grande e la preghiera perché ci porti consolazione. Non ci può essere accettazione – ha aggiunto – ma consolazione sì».

Dopo la messa mentre in cielo si levavano decine di palloncini bianchi, la zia e la nonna della piccola hanno letto una lettera: «La mamma non ti ha amato come doveva. Un vuoto riempito dalle attenzioni che ti ha dedicato il tuo fratellino e noi tutti. Zia Sara e nonna Agata».

Le due donne si erano trasferite a casa della famiglia dopo la nascita della piccola, occupandosi loro della bambina.