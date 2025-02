Maltempo, temporali e forte vento: diramata allerta arancione

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di domani. Nella fascia tirrenica è prevista allerta gialla, arancione nel resto dell’Isola. Previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati fino a puntualmente elevati sui settori orientali, da puntualmente moderati a moderati sulle restanti zone. I venti saranno localmente forti sud-orientali, in rotazione da nord-ovest sul settore occidentale, mentre per quanto riguarda i mari molto mossi i bacini occidentali, tutti in progressiva attenuazione; molto mosso lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale.