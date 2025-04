Malviventi su uno scooter scippano anziana, 87enne in ospedale 

Scippata della borsetta da due malviventi a bordo di uno scooter. È successo venerdì pomeriggio lungo via Galileo Galilei a Canicattì. Un’anziana di 87 anni è caduto rovinosamente sul selciato riportando diversi traumi.

Per questo motivo è stata ricoverata all’ospedale Barone Lombardo. Al via le indagini dei carabinieri che stanno cercando di dare un nome ai due balordi entrati in azione senza scrupolo. I malviventi hanno sorpreso l’anziana portandole via la borsetta. All’interno dell’accessorio pochi euro e il cellulare della donna.