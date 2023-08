Agrigento: maxi incendio devasta capannone, auto e alberi: le immagini 

Maxi incendio ad Agrigento. Un devastante rogo si è registrato nella tarda mattinata nel quartiere del Villaggio Peruzzo, alle spalle della chiesa. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da un deposito di materiali in plastica. Una colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile a distanza di chilometri da più punti della città.

Per fortuna non si registrano feriti e danni a persone. Lo scenario è però devastante: auto, alberi e lo stesso capannone sono stati letteralmente carbonizzati. Sul posto stanno operando già da diverse ore le squadre dei Vigili del Fuoco e del Corpo forestale. In ausilio sono presenti anche i poliziotti della sezione Volanti, i militari della Guardia di Finanza e gli agenti della polizia locale.