Mezzo chilo di droga tra cocaina e hashish e 5 mila euro in contanti, due arresti

È di due arresti il bilancio di un blitz antidroga eseguito dai carabinieri a Menfi. In manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti E.G., 26 anni, e B.S., 27 anni. I due indagati si trovavano insieme quando i militari dell’Arma hanno eseguito delle perquisizioni prima personale e poi estese anche ai rispettivi domicili.

Nella disponibilità del primo sono stati rinvenuti 140 grammi di cocaina, 200 grammi di hashish e 4 mila euro in contanti; il secondo, invece, nascondeva un panetto di hashish dal peso di 50 grammi e circa mille euro in contanti. Ad entrambi, inoltre, sono stati sequestrati dei bilancini di precisione. Dopo le formalità di rito i due giovani sono stati trasferiti nel carcere di Sciacca in attesa del provvedimento di convalida. I due indagati sono difesi dagli avvocati Ninni Giardina e Calogero Lanzarone.