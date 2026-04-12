Sorpresi in auto con regali, pc e oggetti rubati: due denunce

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, hanno denunciato sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, un 55enne ed un 59enne del posto.

Impegnati in serata in un servizio di controllo del territorio i militari di un equipaggio hanno selezionato una monovolume compatta in transito in via Turi Ferro.

A bordo dell’auto hanno trovato ed identificato due uomini, un 55enne ed un 59enne, entrambi noti alle Forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie in materia di reati contro il patrimonio.

Ispezionato l’abitacolo del veicolo i militari dell’Arma hanno recuperato, nella disponibilità dei due uomini, diversi arnesi da scasso, nonché un compressore, un booster, due personal computer portatili ed una busta contenente vari articoli da regalo.

Gli accertamenti effettuati, in stretta sinergia con la Centrale Operativa, hanno permesso agli operanti, in tempi brevissimi, di scoprire che parte degli oggetti trovati in auto ai due uomini risultavano essere provento di furti denunciati nella stessa serata negli uffici della stazione di Sant’Agata Li Battiati.

I Carabinieri hanno sottoposto a sequestro gli arnesi da scasso nonché l’autovettura a bordo della quale sono stati fermati i due complici per i quali è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per “furto aggravato in concorso” e “ricettazione”.