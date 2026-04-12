Fuga contromano in scooter, 19enne arrestato con droga e contanti

Sono stati i motociclisti del Nucleo Radiomobile di Catania a intercettare e arrestare, al termine di un inseguimento nel centro cittadino, un 19enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. In particolare, i militari in moto, durante un servizio di pattuglia, hanno notato un giovane alla guida di uno scooter che, alla loro vista, ha improvvisamente accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Ne è scaturito un inseguimento dinamico tra le vie cittadine, durante il quale i motociclisti dell’Arma hanno seguito da vicino lo scooter in fuga, riuscendo a mantenere il contatto nonostante le manovre pericolose poste in essere dal conducente, che ha percorso tratti contromano e attraversato incroci a velocità sostenuta, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. L’azione coordinata e la prontezza di intervento dei militari hanno, però, consentito di bloccare il giovane e metterlo in sicurezza.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi, tra cui marijuana, hashish, cocaina e una particolare tipologia di hashish ad elevata concentrazione di principio attivo nota come “Bubble Hash”, ottenuta mediante un processo di estrazione a freddo che ne aumenta purezza e potenza, nonché liquido contenente THC destinato all’utilizzo nelle sigarette elettroniche. Il peso complessivo della sostanza sequestrata è risultato pari a quasi 300 grammi, unitamente alla somma in contanti di 1.735 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Ulteriori accertamenti hanno evidenziato come il giovane fosse privo di patente e di copertura assicurativa, circostanze per le quali sono state contestate anche violazioni al Codice della Strada, con il conseguente sequestro amministrativo dello scooter.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 19enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.