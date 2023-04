Naro, maxi furto in negozio di ricambi auto e moto: indagini 

Ladri in azione a Naro. Ignoti malviventi sono entrati in azione in un negozio che vende articoli e pezzi di ricambio per auto e moto. Il raid è stato messo a segno in pieno pomeriggio. Dopo aver forzato un infisso, i ladri sono riusciti ad entrare nell’attività commerciale e portare via 50 caschi per motociclette, 60 proiettori per automobili, 50 specchietti retrovisori e 6 serbatoi di moto.

Il danno, ancora in corso di quantificazione, è ingente e non coperto da assicurazione. A fare la scoperta è stato il titolare del negozio, un cinquantacinquenne di Canicattì. L’uomo si è recato dai carabinieri e ha denunciato l’accaduto. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Al via le indagini dei militari della Compagnia di Canicattì per risalire ai responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere di sorveglianza.