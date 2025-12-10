Novantenne si affaccia alla finestra e viene scippata, rubata collana d’oro 

Spiacevole disavventura per una novantenne a Racalmuto. L’anziana, vedova, è stata infatti scippata da un malvivente mentre si trovava affacciata alla finestra in un’abitazione al piano terra in via Pietro Asaro.

Ad agire, durante il pomeriggio, è stato un bandito solitario che, approfittando del momento, ha strappato una collana d’oro alla signora. Poi la fuga. La novantenne, sotto shock, ha cominciato a urlare e chiedere aiuto attirando l’attenzione di alcuni residenti. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’autore del gesto.