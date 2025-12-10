Apertura

Novantenne si affaccia alla finestra e viene scippata, rubata collana d’oro 

Ad agire, nel centro di Racalmuto, è stato un bandito solitario che, approfittando del momento, ha strappato una collana d’oro alla signora

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Spiacevole disavventura per una novantenne a Racalmuto. L’anziana, vedova, è stata infatti scippata da un malvivente mentre si trovava affacciata alla finestra in un’abitazione al piano terra in via Pietro Asaro.

Ad agire, durante il pomeriggio, è stato un bandito solitario che, approfittando del momento, ha strappato una collana d’oro alla signora. Poi la fuga. La novantenne, sotto shock, ha cominciato a urlare e chiedere aiuto attirando l’attenzione di alcuni residenti. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’autore del gesto. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Non minacciò tecnico radiologo in ospedale, assolto 
Menfi

“Dialoghi di Architettura”, a Menfi si celebra l’architettura di Gregotti
AperturaIn aggiornamento

Mafia, droga ed estorsioni: 50 misure cautelari 
Apertura

La morte di Calogero Scaglione, travolto dal suo stesso furgone: oggi i funerali 
Apertura

Novantenne si affaccia alla finestra e viene scippata, rubata collana d’oro 
Agrigento

Cecilia Sala ad Agrigento incontra gli studenti del Liceo Leonardo
banner italpress istituzionale banner italpress tv