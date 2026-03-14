Sport

Volley serie B, per Scalia Sciacca trasferta durissima in Calabria contro la capolista

La formazione cosentina sta dominando il torneo, con una sola sconfitta in tutto il campionato e tre punti di vantaggio su Aquila Bronte e Vibo Valentia

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

La Scalia Sciacca sarà impegnata domani in una delle sfide più difficili della stagione: la trasferta in Calabria contro il Corigliano, capolista del girone H nella XX giornata del campionato di Serie B. Il match si presenta quasi proibitivo. La formazione cosentina sta dominando il torneo, con una sola sconfitta in tutto il campionato e tre punti di vantaggio su Aquila Bronte e Vibo Valentia.

Un organico di primissimo livello, costruito per il salto di categoria, che finora ha confermato sul campo tutta la propria forza. Nonostante la caratura dell’avversario, la squadra di Frinzi Russo affronta la gara con determinazione e senza timori reverenziali, come ha fatto nel precedente turno contro l’altrettanto forte Aquila Bronte.

Il sestetto saccense ha lavorato con intensità durante la settimana e vuole esprimere il massimo del proprio potenziale, consapevole che partite di questo livello rappresentano un banco di prova importante per crescita e maturità. All’andata il Corigliano si impose al PalaRoccazzella per 3-1, ma i saccensi disputarono una prova convincente, restando in partita per lunghi tratti. Domani l’obiettivo è replicare quella prestazione, provando a mettere in difficoltà la capolista e a giocarsi ogni occasione utile.  

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