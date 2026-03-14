Trapani

In casa con droga di tutti i tipi, arrestato 35enne

È stato sorpreso a detenere un vero e proprio market con sostanze di tutti i tipi

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato, in flagranza di reato, un isolano di 35 anni trovato in possesso di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

L’uomo veniva notato mentre si aggirava con fare sospetto su pubblica via e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato sorpreso a detenere un vero e proprio market con sostanze di tutti i tipi. Ad esito attività infatti sono stati sequestrati: 2 barattoli in vetro contenenti circa 72 gr. di marijuana; 3 involucri in cellophane contenenti oltre 20 gr. di hashish; 1 involucro con circa 2 gr. di crack; 1 involucro con sostanza MDMA; Bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Il 35enne a seguito dell’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla P.G.

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