Omicidio nei luoghi della movida, 17enne muore accoltellato

Un giovane di 17 anni Nicolas Lucifora è morto accoltellato al culmine di una violenta lita scoppiata questa notte nel cuore della movida di Francofonte, nel Siracusano. La tragedia si è verificata in via Nastro Azzurro, nota come la via dei pub e da quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri della Compagnia di Augusta la vittima avrebbe avuto uno screzio con un altro giovane, un 21enne, tra i sospettati dell’omicidio del minore.

Tra le ragioni della lite, gli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, non escludono un abuso di alcolici che potrebbe aver alterato le condizioni psicofisiche di entrambi. Il maggiorenne, in quegli istanti concitati, avrebbe estratto un coltello per poi avventarsi contro il sedicenne che si è accasciato dopo essere stato colpito. Avrebbe perso molto sangue e quando sono arrivati i primi soccorritori per lui non c’era più nulla da fare, forse uno o più fendenti avrebbero toccato organi vitali ma questo potrà accertarlo il medico legale quando sarà effettuata l’autopsia.