Operazione Locu, colpo al clan Cappello-Bonaccorsi: 41 misure cautelari

Operazione antimafia a Catania. Sono 41 le misure cautelari eseguite nel blitz che ha inferto un duro colpo al clan Cappello-Bonaccorsi. Trecento i poliziotti in azione, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia.

Contestati i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi da fuoco, spaccio di cocaina, crack, marijuana e hashish. In particolare, l’indagine culminata nell’operazione “Locu” ha documentato la gestione di una grossa piazza di spaccio attiva in citta’. I dettagli in una conferenza stampa alle 11 in questura.