Orrore a Cianciana, 35enne accoltella moglie e figli 

Orrore a Cianciana. Un trentacinquenne ha accoltellato moglie e figli a margine di una lite avvenuta in una della case popolari nei pressi di piazza Puccini. Le notizie sono ancora frammentarie. La donna è stata trasportata in ospedale mentre il bambino, in gravi condizioni, è stato trasferito in elisoccorso in un nosocomio di Palermo. Un’altra figlia, una bambina che secondo prime informazioni sarebbe rimasta inizialmente in casa col padre, è stata messa in salvo. Non è ancora chiaro come i feriti abbiano abbandonato l’appartamento: una fuga disperata o se sono stati liberati dall’uomo. Sul posto stanno operando i carabinieri che hanno fatto sgomberare l’intera zona. I militari, armati, hanno fatto arrivare sul posto anche una gru. È possibile che a breve possano fare irruzione in casa del trentacinquenne.