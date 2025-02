Ovuli di eroina in un pacco di fazzoletti e cocaina nel calzino, due arresti 

Viaggiavano in auto con addosso tre ovuli di eroina, occultati in un pacco di fazzoletti, e una dose di cocaina nascosta in un calzino. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Agrigento hanno arrestato due canicattinesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di Vincenzo Messina, 38 anni, e Antonio Guarneri, 44 anni.

Il blitz è scattato sabato mattina lungo la strada statale 640, all’altezza dello svincolo di Canicattì Nord. I carabinieri, avendo il sospetto che in quell’auto potesse esserci dello stupefacente, hanno imposto l’alt ai due indagati sottoponendoli a perquisizione. Il controllo dava esito positivo: in un pacco di fazzoletti sono stati rinvenuti tre ovuli di eroina per un peso complessivo di 30 grammi mentre nel calzino di Messina è stata rinvenuta una dose di 0,7 grammi di cocaina.

Durante la perquisizione, estesa anche alle abitazioni dei due uomini, sono stati sequestrati cellulari, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Gli indagati, difesi dagli avvocati Calogero Lo Giudice e Annalisa Lentini, sono stati arrestati e dopo l’udienza di convalida, il Gip, Giuseppe Zampino, ha disposto gli arresti domicialiari per Guarneri e l’obbligo di dimora per Messina . L’inchiesta è coordinata dal pm Elettra Consoli.