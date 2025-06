Cinghiale pascola in Via Acrone, gabbie inefficaci

Avvistati dei cinghiali tra la via Acrone e la stazione centrale di Agrigento. Alcuni cittadini, residenti della zona, avevano segnalato alle autorità competenti la presenza degli animali selvatici e si erano attivati per installare nella zona delle gabbie; le stesse però sembrano essere non efficaci, come dimostra la presenza del cinghiale che continua a pascolare tranquillamente nella zona.

Le immagini ancora una volta hanno fatto il giro del web e sono diventate virali. “Le gabbie non funzionano”, ha affermato un residente. “Dobbiamo trovare una soluzione più efficace per gestire la presenza di animali selvatici in città”.