Palma di Montechiaro, una croce e 8 proiettili per il sindaco Castellino?

Intimidazione al sindaco di Palma di Montechiaro. Una croce di cartone e otto cartucce di fucile sono state rinvenute dal primo cittadino Stefano Castellino davanti la porta dello studio medico della moglie. Castellino abita con tutta la famiglia a pochi passi di distanza nella stessa area (una sorta di cortile) che dà in via Cangiamila.

La Procura di Agrigento, informata dei fatti, ha aperto un’inchiesta. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro agli ordini del luogotenente Paolino Scibetta e i militari della Compagnia di Licata. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza che insistono nella zona nel tentativo dei risalire agli ignoti, per ora, intimidatori. Castellino, che si dice “molto provato per l’accaduto”, è stato già interrogato dai Carabinieri.

Le solidarietà

“Esprimo tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà al Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, vittima di un grave atto intimidatorio.

Sono assolutamente certo che Stefano non si farà minimamente intimorire dalle minacce ricevute e che continuerà a lavorare, come ha sempre fatto, per il bene della sua comunità.Auspico che gli autori di questo vergognoso gesto vengano individuati al più presto dagli inquirenti”, dichiara il deputato nazionale Lillo Pisano.

Si associa anche l’assessore comunale di Agrigento, Costantino Ciulla, che dichiara: “condanno fermamente questo vile atto intimidatorio. In attesa che vengano individuati immediatamente i responsabili del vile gesto, sono certo che Stefano non si lascerà condizionare e proseguirà con determinazione nella sua azione amministrativa per il bene della sua comunità di Palma di Montechiaro”.

“Apprendo dispiaciuta di atti intimidatori nei confronti del Sindaco di Fratelli d’Italia Stefano Castellino, a lui e alla sua famiglia la mia solidarietà, sono certa che non si farà condizionare nella sua azione amministrativa”, dichiara l’On. Giusi Savarino, deputato regionale di fratelli d’Italia.

“Sono enormemente dispiaciuto per quello che è capitato al mio collega e amico sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino”. Il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, ha appreso la notizia dal Prefetto Filippo Romano. “Noi sindaci siamo quelli schierati in prima linea su ogni fronte – dice Nigrelli – La speranza è che le forze dell’ordine facciano chiarezza sul grave atto intimidatorio e consegnino alla giustizia i responsabili di questo vile gesto. Castellino che ho avuto modo di conoscere bene in questi ultimi anni è un sindaco che si è speso molto per la sua comunità. È riuscito a dare un volto di Palma di Montechiaro che era offuscato dal passato. Un collega che si batte sempre per il bene della comunità, non si tira mai indietro dinanzi alle difficoltà. Lo esorto ad andare avanti nel suo operato e sono a disposizione per quello che posso fare. Un pensiero rivolgo anche al grande lavoro ed alla vicinanza con noi sindaci da parte del Prefetto Filippo Romano che da quando si è insediato ci sta molto vicino. Lui rappresenta lo Stato in questa martoriata provincia ed averlo sempre al proprio fianco ci incoraggia a fare sempre di più”.