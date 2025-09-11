Agrigento

Pauroso incidente ad Agrigento, automobilista si ribalta e resta incastrato tra le lamiere 

Il conducente ha perso il controllo del veicolo sbattendo contro un muro. L’auto si è ribaltata. L’uomo, originario di Comitini, è rimasto incastrato tra le lamiere

Pubblicato 51 minuti fa
Da Sandro Catanese



Paura ad Agrigento per un brutto incidente avvenuto questa mattina lungo via Passeggiata Archeologica, a non molta distanza dalla Valle dei Templi. Un uomo alla guida di una Dacia, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo la corsa contro il muro che delimita la carreggiata. L’impatto è stato violento e l’auto si è ribaltata su un fianco.

Il conducente, un 47enne originario di Comitini, è rimasto bloccato tra le lamiere dell’abitacolo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 ed i carabinieri. I pompieri stanno estraendo l’automobilista dall’auto. Il tratto stradale è stato momentaneamente chiuso. 

