Messina

In fuga su uno scooter con la droga si schiantano contro un’auto, arrestati

Il conducente dello scooter, risultato rubato, è stato anche denunciato per ricettazione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

In fuga su uno scooter con la droga si schiantano contro un’auto. Un 22enne e un 21 enne sono stati arrestati a Messina dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale. In sella a uno scooter i due giovani hanno tentato di sottrarsi a un controllo, ignorando l’alt polizia e scappando per le vie cittadine. Una fuga che si è conclusa, però, poco dopo quando il mezzo a due ruote si è schiantato contro un’auto in sosta. Durante la fuga uno dei due ha provato a disfarsi di un bilancino di precisione e di due involucri contenenti circa 9 grammi di crack. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 220 euro che il conducente aveva con sé e, nella sua abitazione, circa 56 grammi di cocaina, un altro bilancino di precisione e altri 600 euro. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. Dopo la convalida dell’arresto, per entrambi il gip ha disposto i domiciliari. Il conducente dello scooter, risultato rubato, è stato anche denunciato per ricettazione. (

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Mafia

Mafia, morto in carcere il boss ergastolano Pippo “U carruzzeri” Salvo
Catania

Aggredisce la vigilanza dopo essere stato scoperto a rubare in supermercato, arrestato
Apertura

Favara, perde il controllo della bici e sbatte contro muro: grave un bambino
Cultura

Steve Hackett incanta il Palacongressi, pubblico in delirio per la chitarra dei Genesis
Cultura

Agrigento rende omaggio a Nino Bellomo con una serata speciale al Pirandello
Messina

In fuga su uno scooter con la droga si schiantano contro un’auto, arrestati