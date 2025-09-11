In fuga su uno scooter con la droga si schiantano contro un’auto, arrestati

In fuga su uno scooter con la droga si schiantano contro un’auto. Un 22enne e un 21 enne sono stati arrestati a Messina dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale. In sella a uno scooter i due giovani hanno tentato di sottrarsi a un controllo, ignorando l’alt polizia e scappando per le vie cittadine. Una fuga che si è conclusa, però, poco dopo quando il mezzo a due ruote si è schiantato contro un’auto in sosta. Durante la fuga uno dei due ha provato a disfarsi di un bilancino di precisione e di due involucri contenenti circa 9 grammi di crack. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 220 euro che il conducente aveva con sé e, nella sua abitazione, circa 56 grammi di cocaina, un altro bilancino di precisione e altri 600 euro. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. Dopo la convalida dell’arresto, per entrambi il gip ha disposto i domiciliari. Il conducente dello scooter, risultato rubato, è stato anche denunciato per ricettazione. (