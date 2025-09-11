Palermo

Peschereccio contro scogli, equipaggio illeso

Le operazioni, ancora in corso, sono coordinate dalla Capitaneria di porto. 

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un peschereccio di 45 metri è incagliato al largo di Porticello, vicino Palermo, all’altezza dello scoglio ‘La Formica’. L’imbarcazione, dopo lo scontro con gli scogli, ha riportato alcuni danni tra cui uno squarcio di circa un metro.  L’equipaggio dell’imbarcazione, composto di 8 unità, è rimasto illeso. Le squadre intervenute, composte da personale del nucleo Nautico, del nucleo Sommozzatori e da una squadra di terra a supporto, sono intervenute al fine di stabilizzare l’imbarcazione, evitandone l’affondamento. Le operazioni di soccorso, ancora in corso, sono coordinate dalla Capitaneria di Porto.

