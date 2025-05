Picchiato da un gruppo di giovani, 60enne finisce in ospedale: indagini

Aggredito con calci e pugni in mezzo la strada da un gruppetto di giovani. Un sessantenne favarese è stato trasportato in ospedale dopo aver riportato traumi sparsi in seguito ad un pestaggio avvenuto nella tarda serata in una traversa di viale Pietro Nenni.

Secondo una prima ricostruzione ad agire almeno tre giovani. I motivi dell’aggressione sono ancora sconosciuti. Il sessantenne è stato trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure mediche del caso. Al via le indagini dei carabinieri della locale Tenenza che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.