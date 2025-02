Pistola con colpo in canna, un chilo di hashish ed eroina: arrestato 46enne 

Una pistola risultata rubata quasi trent’anni fa a Como, eroina destinata allo spaccio e oltre un chilo di hashish. È la scoperta fatta dai carabinieri delle stazioni di Naro e Ravanusa, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, a margine di una perquisizione avvenuta nelle campagne agrigentine. In manette è finito un 46enne di Ravanusa, arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione.

L’operazione ha avuto origine nel corso di un servizio di controllo del territorio, quando i militari hanno perquisito un casolare di campagna nel comune di Naro, riconducibile all’uomo. Nel corso dell’ispezione, è stata rinvenuta una pistola con il colpo in canna, nascosta sotto un cumulo di pietre all’interno di un contenitore in plastica per la conservazione sottovuoto degli alimenti. L’arma era corredata di due caricatori pieni e quattro ulteriori munizioni del medesimo calibro. Gli accertamenti hanno poi rivelato che la pistola risultava provento di furto denunciato oltre 28 anni fa a Como. Le attività di perquisizione sono state estese all’abitazione dell’uomo a Ravanusa, dove i militari hanno scoperto, all’interno di uno sgabuzzino, un involucro contenente 18 grammi di eroina destinata allo spaccio.

Poco distante dall’abitazione, in un casolare di libero accesso, i Carabinieri hanno inoltre individuato oltre 1,2 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti e occultati nel vano del sottotetto, già confezionati per la vendita al dettaglio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e, ultimate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, l’arrestato è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.