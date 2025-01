Poliziotto ferito durante partita Licata-Sancataldese: due arresti

Due persone di Serradifalco (in provincia di Caltanissetta) sono state arrestate dalla polizia perché ritenute responsabili del ferimento del poliziotto durante gli scontri per la partita Licata-Sancataldese del campionato di serie D. I due, difesi dagli avvocati Dino Milazzo e Gaetano Costa, sono accusati di violenza e resistenza nei confronti di un pubblico ufficiale. Gli arresti sono avvenuti in differita due giorni dopo il match sportivo. I due attualmente sono detenuti ai domiciliari. Questa mattina alle 11 è fissata l’udienza di convalida dinanzi al gip di Caltanissetta. Dopo la convalida la competenza tornerà alla procura di Agrigento.