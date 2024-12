Porto Empedocle, colpi di pistola contro la saracinesca di un negozio 

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi all’indirizzo della saracinesca di un negozio che commercializza bevande alcoliche e generi alimentari a Porto Empedocle. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a ridosso della via Roma, a pochi passi dall’area portuale. A lanciare l’allarme è stato il titolare dell’attività commerciale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, i finanzieri e anche i vigili urbani. Non è chiaro il motivo del gesto ma sul tavolo degli investigatori ci sono diverse ipotesi. Tra tutte quelle dell’avvertimento mirato ma al momento non si possono escludere anche altre piste. Al via le indagini dei carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto.