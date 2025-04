L’ultimo saluto a Papa Francesco

Il silenzio e’ calato in piazza San Pietro, dopo che le campane hanno suonato il lutto segnando la fine delle preghiere poco prima recitate. Lacrime, occhi al cielo e qualche preghiera sussurrata a bassa voce con le labbra socchiuse fra i fedeli commossi in piazza, e poi l’applauso. Poco prima il corteo dei cardinali aveva sfilato lungo la navata della Basilica di San Pietro. In questo momento il feretro di Papa Francesco sta raggiungendo il sagrato per l’inizio della messa esequiale per il Santo Padre che sara’ salutato come pastore e discepolo di Cristo. Iniziano cosi’ le celebrazioni dei funerali di Papa Francesco in piazza San Pietro. Il clima di raccoglimento e’ particolarmente sentito, tutti rivolgono lo sguardo verso la Basilica papale dove viene disposta la salma del Pontefice sul feretro.

La Santa Messa Esequiale per Papa Francesco sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio, con 980 concelebranti fra cardinali, vescovi e sacerdoti. Davanti l’altare, l’icona della Salus Populi Romani tanto cara al compianto Pontefice.

Tutta l’area, nell’arco di due ore, si e’ completamente riempita di persone, e mentre tanti continuano ad affluire accolti dai cori sacri che risuonano dal sagrato, in tre punti della zona si stanno assembrando i fedeli che non riescono a raggiungere via della Conciliazione e seguiranno la cerimonia dai maxi schermi. Sono tre quelli dislocati nei dintorni del Vaticano: piazza Risorgimento, piazza Pia e piazza Cavour. Altri televisori sono stai invece collocati nelle vicinanza della Basilica di Santa Maria Maggiore dove sara’ sepolto il feretro dopo le esequie. Anche li’ i maxischermi saranno tre: uno davanti e uno sul retro della Basilica, un altro in piazza dell’Esquilino.

A San Pietro oltre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del consiglio Giorgia Meloni, Tajani e Salvini, sono arrivati Trump con la moglie, Biden, i rappresentanti della delegazione, la ministra della Cultura della Russia Olga Borisovna Lyubimova, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, Il segretario generale della Nato Mark Rutte, Il presidente brasiliano Inacio Lula e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e il presidente francese Emmanuel Macron.

Al termine delle esequie il feretro verrà portato nella Basilica di San Pietro e da lì, con un corteo funebre, nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la sepoltura. Il corteo esce dallo Stato della Città del Vaticano dalla Porta del Perugino poi attraversa la Galleria Principe Amedeo di Savoia-Aosta e prosegue lungo corso Vittorio Emanuele. Giunto a piazza Venezia, svolta su via dei Fori Imperiali arriva al Colosseo e continua su via Labicana e via Merulana, fino a raggiungere piazza Santa Maria Maggiore.