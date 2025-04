Furto in supermercato e folle fuga su un’auto rubata, arrestato 

Durante le ore notturne intercorse tra le giornate della Pasqua e della Pasquetta, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane palermitano di 22 anni che, dopo avere compiuto un furto con effrazione in un supermercato di Bonagia ed essere stato intercettato da un equipaggio, ha dato vita ad una folle fuga a bordo di vettura rubata, rischiando di investire automobilisti e pedoni. Il furto era stato compiuto presso un supermercato di Bonagia, laddove il ladro aveva infranto la porta a vetri d’ingresso e, dopo avere razziato alcune lattine di bevande, si era prodotto in una veloce fuga a bordo di vettura fiat panda.

Furto con effrazione, tipo di veicolo e direzione di fuga erano stati segnalati alla Polizia di Stato da un encomiabile cittadino che aveva consentito ad una pattuglia del Commissariato Zisa di intercettare il fuggitivo nei pressi della rotonda “Einstein”. Insensibile alle segnalazioni di “Alt Polizia” degli agenti, il fuggitivo, da quel momento, ha schiacciato all’impazzata l’acceleratore.

Con sconsiderata avventatezza, il giovane, a folle velocità e senza rispettare alcun segnale stradale, ha percorso viale Regione Siciliana, viale Michelangelo e, anche contro mano, parecchie strette vie del quartiere di Cruillas. E’ stato raggiunto e bloccato dagli agenti quando, impossibilitato a proseguire la marcia in auto, era sceso ed aveva cercato di oltrepassare uno stretto varco tra edifici.

La vettura, la cui targa l’uomo aveva volontariamente occultato, è risultata rubata qualche giorno addietro. All’interno dell’abitacolo sono stati ritrovati strumenti d’effrazione. Il cittadino è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di furto, resistenza, ricettazione e possesso di chiavi alterate o grimaldelli. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. La merce sottratta al supermercato e la vettura sono stati restituiti al legittimo proprietario.