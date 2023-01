Porto Empedocle, rapina al bar Plano: bandito entra con pistola in pugno 

Rapina al bar Plano di Porto Empedocle. Un uomo armato di pistola, con volto travisato e guanti, ha fatto irruzione nel noto esercizio commerciale all’ingresso della città marinara la notte scorsa. Il colpo è avvenuto intorno le quattro del mattino.

Il bottino, secondo una prima ricostruzione, è di poche centinaia di euro. Il bandito si è diretto immediatamente verso la cassa e ha puntato l’arma in faccia al dipendente che in quel momento era impegnato nelle pulizie del bancone. Dopo essersi fatto consegnare i soldi custoditi in cassa è fuggito a piedi. Non è escluso che ad attenderlo ci fosse anche un complice.

La rapina è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza. Il video, che pubblichiamo, è al vaglio dei carabinieri della locale stazione che stanno indagando per dare un nome e un volto al malvivente.