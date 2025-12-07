Agrigento

Precipita da un’altezza di tre metri, grave operaio agrigentino 

Il cinquantacinquenne stava effettuando dei lavori sul tetto in un’abitazione nel centro di Agrigento quando è precipitato da un’altezza di circa tre metri

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Un operaio cinquantacinquenne agrigentino è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre stava effettuando dei lavori sul tetto di un’abitazione. È successo nel centro di Agrigento. L’uomo, dipendente di un’impresa edile, è stato trasferito in ospedale con fratture multiple. La prognosi è di quaranta giorni.

Secondo una prima ricostruzione l’operaio si trovava sul tetto quando si è verificato il cedimento di una lastra in vetro. Il 55enne è precipitato sul suolo ed il tonfo ha allarmato i presenti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire esattamente quanto accaduto. 

