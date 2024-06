“Prodotti non tracciati”, maxi sequestro di formaggi in caseificio nell’agrigentino 

Oltre cinquemila prodotti non tracciati correttamente, quasi tutti formaggi, sono stati sequestrati in un caseificio tra Cammarata e Santo Stefano Quisquina. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. I carabinieri del Nas, insieme ai colleghi del comando provinciale di Agrigento, hanno effettuato una ispezione nella struttura per verificare la corretta proceduta nella conservazione degli alimenti.

Al termine dell’accertamento, i carabinieri hanno sequestrato oltre cinquemila prodotti privi della necessaria tracciabilità. Al titolare del caseificio, un sessantacinquenne agrigentino, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.