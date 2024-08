Racalmuto, scontro frontale tra due auto: cinque feriti in ospedale

Incidente stradale in contrada Garamoli a Racalmuto. Uno scontro frontale, verosimilmente a causa dell’asfalto bagnato, si è verificato tra due auto, una Fiat Panda occupata da quattro giovani turisti genovesi e una Ford Focus guidata da un racalmutese. Tutti sono rimasti feriti, contusioni e fratture varie, e sono stati trasferiti a bordo di ambulanze all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Non sono in pericolo di vita. Lo scontro è stato abbastanza violento al punto che la Fiat Panda ha finito la sua corsa contro un muro. Sul posto i Carabinieri della locale stazione di Racalmuto per accertare la dinamica del sinistro.