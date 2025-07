Si scaglia contro i carabinieri dopo essere stato sorpreso con un coltello, arrestato 19enne

Si aggirava per strada armato di un coltello non si sa per quale motivo. Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare il numero unico di emergenza e far scattare l’intervento dei carabinieri. Un diciannovenne tunisino, residente a Raffadali, è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Alla vista dei militari dell’Arma è andato in escandescenza tentando di aggredirli. Un carabiniere è rimasto lievemente ferito. L’arma da taglio è stata gettata e al momento non trovata. Il giovane è stato bloccato a fatica e condotto in caserma per gli accertamenti del caso per poi essere arrestato.