Cavallo ferito (e sparito) durante allenamento per corse clandestine, denunciato il proprietario 

La polizia ha denunciato per inottemperanza a un ordine legalmente dato dall’autorita’ un uomo di 53 anni di Catania che ha utilizzato un cavallo sottoposto a vincolo sanitario per poi farne perdere le tracce. Il 25 maggio, organi di stampa locali avevano riportato la notizia di un incidente a un cavallo nei pressi del tondo Gioeni. Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza collegato alla Sala Operativa della Questura, i poliziotti della Squadra a Cavallo sono riusciti a ricostruire quanto accaduto, accertando che durante l’allenamento di un cavallo che trainava un calesse, verosimilmente per corse clandestine, l’animale, giunto all’altezza del tondo, sulla circonvallazione, era rovinato a terra, riportando gravi ferite.

I due uomini che erano a bordo del calesse e un terzo che li seguiva a bordo di uno scooter, incitando il cavallo a correre sempre piu’ veloce, a quel punto avevano fatto arrivare un veicolo per il trasporto animali, caricando a bordo, con non poche difficolta’, il cavallo che zoppicava vistosamente. Poi si erano allontanati dal luogo dell’incidente, dove era rimasta una vistosa chiazza di sostanza ematica, per eludere il controllo della Polizia Locale che era subito intervenuta perche’ poco distante e informata dai cittadini. I poliziotti hanno anche riconosciuto il cavallo di colore bianco perche’ alcune settimane prima l’animale era stato controlloat, dopo il quale era stato posto un vincolo sanitario dai veterinari per l’inidoneita’ dei luoghi in cui era, ordinando al suo proprietario di trasferirlo, e applicandogli il microchip in quanto ne era sprovvisto.

Per verificare le sue condizioni di salute, gli agenti con i medici del Dipartimento di prevenzione veterinaria-Servizio di sanita’ veterinaria dell’Asp di Catania sono andati a cercarlo, constatando l’assenza dell’animale nella stalla. Il titolare ha detto che lo aveva spostato, ma non ricordava ne’ dove ne’ quando. L’uomo e’ stato denunciato per non aver ottemperato ad un ordine dato dall’autorita’. Le ricerche dell’animale sono state effettuate anche in provincia di Ragusa, dato che l’indagato ha poi riferito ai poliziotti di averlo trasferito in una struttura autorizzata. Presumibilmente il cavallo per le gravi ferite e’ morto o e’ stato soppresso e destinato alla macellazione in quanto inutilizzabile per le corse clandestine.