Riapre la Cattedrale di Agrigento dopo 8 anni per la festa di San Gerlando

Ultimi giorni della Città di Agrigento senza la sua ‘Chiesa Madre’, chiusa al pubblico dal 2011 dopo che il costone aveva iniziato a mostrare preoccupanti crepe e all’interno si erano aperte delle inquietanti fessure: il 22 febbraio, in prossimità della festa del patrono di Agrigento San Gerlando, le porte del Duomo si riapriranno.

L’obiettivo della riapertura della cattedrale, definita dal cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, “una mamma malata”, è stato’ raggiunto grazie a interventi paralleli: dall’interno con una serie di “catene” che saranno collocate attorno all’edificio e che serviranno a consolidarlo e rafforzare la staticita’ della struttura. Questi lavori, gia’ in corso, sono stati resi possibili grazie alla partecipazione a un bando regionale del 2015 da parte del Comune e della Curia che ha presentato un progetto elaborato da Teotista Panzeca, docente di Ingegneria civile e aerospaziale.

Il sindaco di Agrigento aveva dichiarato: “Partecipare a quel bando è stata unaa scelta strategica in un momento in cui c’erano tanti medici attorno al malato ma nessuno interveniva per salvarlo. Con la riapertura della cattedrale, si recupera un bene dal valore inestimabile e ne giovera’ tutta la collettivita’ agrigentina”.

Fatto il primo passo, pero’, sara’ indispensabile non fermarsi. Conclusi i lavori all’interno, bisognera’ partire con quelli all’esterno. Vale a dire consolidare il colle.

Le opere saranno realizzate nell’ambito di un progetto complessivo, messo a bando nel marzo del 2018 nell’ambito del cosiddetto Patto per la Sicilia che prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro. Le offerte presentate sono sei e l’iter della commissione aggiudicatrice e’ giunto alle battute iniziali.