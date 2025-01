Rissa nel centro di Casteltermini, trentenne aggredisce i carabinieri: denunciato 

Scoppia una lite tra più persone ma uno dei protagonisti se la prende con i carabinieri e si scaglia al loro indirizzo colpendoli con calci e pugni. È successo a Casteltermini dove un trentenne del posto è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è avvenuto nei pressi di piazza Duomo. Non è chiaro il motivo della rissa ma, secondo quanto ricostruito, all’arrivo dei carabinieri il trentenne li avrebbe subito aggrediti. Indagini in corso per identificare anche gli altri partecipanti alla rissa.