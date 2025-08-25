Cultura

“Assittati fora” a Siculiana, il festival del sentimento popolare conquista visitatori e turisti

Grande successo per l'evento che rientra nel circolo de "Le vie del cibo della lunga vita"

Grande successo, ieri sera a Siculiana, per “Assittati Fora”, festival del sentimento popolare, un itinerario fra tradizioni, folklore, sapori e racconti. La riproposizione di un’usanza della tradizione popolare siciliana: le persone sedute nello spazio esterno delle proprie abitazioni, specialmente durante le calde giornate primaverili ed estive.

Organizzate diverse postazioni nel centro storico, con degustazioni e spettacoli folk. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Zambito, rientra nel circuito de “Le vie del cibo della lunga vita”, promosso dalla Smap e dall’assessorato regionale all’Agricoltura per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare e della dieta mediterranea nella tradizione sicana.

