San Giovanni Gemini, minaccia familiari e operatori con coltello: intervento dei carabinieri 

Momenti di panico a San Giovanni Gemini dove un cinquantenne del posto, armato di coltello, ha minacciato i familiari e gli operatori del 118 che erano giunti sul posto. C’è voluto l’intervento dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cammarata per riportare la calma.

I militari dell’Arma, dopo una fitta opera di mediazione, sono riusciti a far desistere l’uomo. Quest’ultimo, dopo l’intervento dei carabinieri, è stato trasferito in ospedale per alcuni accertamenti. Non è ancora chiaro il motivo alla base dell’atteggiamento minaccioso.