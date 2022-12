Santa Margherita Belice, rubati 100 mila euro di cavi in rame da cantina agricola 

Colpo grosso a Santa Margherita Belice. I ladri hanno “visitato” una cantina agricola lungo la strada statale 188 riuscendo ad asportare cavi in rame per un valore di circa 100 mila euro.

La banda è entrata in azione nelle ore notturne, approfittando del buio. Utilizzato un trattore presente nello slargo della struttura che fa capo ad una cooperativa agricola che produce vino di eccellenza. A fare la scoperta il responsabile del posto che ha allertato i carabinieri.

I malviventi hanno utilizzato sicuramente un grosso mezzo per portare via i cavi rubati. Al via le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio eventuali immagini di telecamere.