Schianto tra auto a Campobello di Licata, 4 feriti in ospedale 

Un brutto incidente stradale si è verificato questa sera lungo la strada statale 123, a Campobello di Licata. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto: una Citroen e una Volkswagen. Il bilancio è di quattro feriti. Tre viaggiavano a bordo della prima auto mentre un’altra persona, originaria di Raffadali, era alla guida della utilitaria tedesca.

Tutti sono stati trasferiti all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con traumi sparsi ma, secondo prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione di Campobello di Licata. Al via i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.