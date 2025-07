Scontro auto-moto ad Agrigento, 18enne in ospedale 

Un incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 118, ad Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una moto da competizione Ktm e un’auto Suzuki Vitara.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un diciottenne agrigentino. Il giovane è stato trasferito in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportato lesioni ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Illeso, invece, il conducente dell’auto, un trentunenne di Raffadali. Ad occuparsi dei rilievi e della viabilità i carabinieri della stazione di Montaperto.