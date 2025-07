Inchiesta Galvagno, il presidente dell’Ars riferirà oggi in aula

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, riferirà oggi in aula sull’inchiesta della procura di Palermo che lo vede indagato per corruzione. Galvagno, esponente di Fratelli d’Italia, ha deciso di anticipare la discussione a Palazzo dei Normanni che era prevista per l’8 luglio. L’aula sarà convocata per le 14.