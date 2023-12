Scontro frontale tra due auto a Siculiana Marina, ci sono feriti 

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 115, all’altezza del bivio di Siculiana Marina. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, due auto. Si tratta di una Fiat Grande Punto e di una Cinquecento. Ci sarebbero feriti.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Nel tratto di strada interessato dall’incidente si sono registrati disagi alla viabilità con lunghe code e traffico intasato. Al via gli accertamenti per la ricostruzione della dinamica.