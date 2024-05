“Un calcio per la legalità”, torneo interforze allo stadio Esseneto in memoria dei caduti in servizio 

“Un calcio per la legalità”. Al via questa mattina il torneo interforze allo stadio Esseneto di Agrigento in memoria degli appartenenti alle forze dell’ordine scomparsi prematuramente.

“Lo sport è qualcosa che aggrega, che forma e che porta esempio – ha dichiarato il questore Tommaso Palumbo – Utilizzare il calcio come qualcosa che indichi la via per la legalità lo riteniamo importante. Questa è un’ottima occasione per ricordare anche i nostri caduti che ci hanno indicato la strada. Dobbiamo lavorare nel loro esempio nella speranza che ne siamo degni.”

Partecipano le squadre della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, Palestra Wellness, 13.8 Project e Amici della Polizia. Le partite dureranno 25 minuti. Prima la fase eliminatoria, poi le semifinali tra le prime quattro classificate, e poi la finale.