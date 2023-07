Si ribalta con il trattore e rimane schiacciato: morto 56 enne

Morto schiacciato sotto un trattore. E’ accaduto a Santa Ninfa, provincia di Trapani. La vittima del tragico incidente è Giovanni Biondo, 56 anni. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase d’accertamento. Sembra che il mezzo si sia ribaltato in una leggera discesa. L’Amministrazione Comunale e il Sindaco Carlo Ferreri si sono uniti al dolore della famiglia Biondo, ricordandolo in un messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale come: “uomo generoso ed impegnato in Parrocchia, lavoratore esemplare, amico sincero e leale, ma soprattutto figlio, marito e padre meraviglioso. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti e lascia un profondo vuoto nel cuore dei suoi familiari e di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Le più sentite condoglianze giungano a tutti i suoi cari”.