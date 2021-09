Strage Maccalube, una via intitolata ai fratellini Mulone

Una strada intitolata a Carmelo e Laura Mulone, i due bimbi di Aragona rimasti vittime di una esplosione di un vulcanello presso le Maccalube.

Sono passati sette anni, per il padre Rosario Mulone che in quella tragedia si salvò, e la madre Giovanna Lucchese, il tempo si è fermato e il dolore è ancora tanto, ma l’Arma dei Carabinieri insieme all’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Pendolino, sono stati sempre vicino ai due genitori e oggi, in una cerimonia sobria, hanno intitolato una traversa di Via La Loggia ai due fratellini.

“Qua è la loro casa, cosi ogni mattina mi affaccio e li saluto, perchè loro sono vivi spiritualmente e cosi me li sento vicino, dice la mamma Giovanna Lucchese straziata dal dolore. Siamo tutti vittime di quell’episodio, era un posto pubblicizzato dove andavano tutti, si sfoga la madre, i miei figli sono stati dei martiri perché doveva morire qualcuno per chiudere questo maledetto posto.”



























Una cerimonia piena di commozione, la presenza dei più piccoli con dei palloncini bianchi con i nomi di Carmelo e Laura, presenti anche le maestre dei due fratellini e i compagni di scuola.

“L’Arma dei Carabinieri è sempre stata vicina alla famiglia Mulone, e continuerà a farlo come una grande famiglia”, ha dichiarato il generale Rosario Cappello, Comandante Legione Carabinieri Sicilia che è stato presente alla cerimonia insieme al prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, e tutte le altre cariche militari, civili e religiose.