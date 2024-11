Svaligiato appartamento di una casalinga, rubati 10 mila euro tra gioielli e preziosi

Colpo grosso in un appartamento a Sciacca. I ladri hanno svaligiato in pieno giorno l’abitazione di proprietà di una casalinga cinquantacinquenne in una traversa di via Ferraro. I malviventi, probabilmente utilizzando la chiave bulgara, non hanno avuto particolare difficoltà ad aprire la porta d’ingresso.

Una volta dentro, dopo aver rovistato ovunque, hanno portato via gioielli e preziosi per un valore stimato di circa 10 mila euro. Poi la fuga. A fare la scoperta è stata la cinquantacinquenne una volta rientrata in casa. La donna ha così allertato le forze dell’ordine. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei responsabili.