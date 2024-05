Tragedia al bivio di Santa Margherita Belice, motociclista morto in incidente stradale

Tragedia lungo la strada statale 626, sulla Palermo-Sciacca, ad altezza del bivio per Santa Margherita Belice. Un motociclista è deceduto in seguito ad un terribile incidente autonomo. La vittima è un 36enne di Sciacca.

L’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo la sua corsa contro il guardrail. L’impatto è stato violento e per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri.