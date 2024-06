Crisi idrica, Schifani: “emergenza, riattiviamo i pozzi”

“Viviamo una continua emergenza in Sicilia, non tanto da un punto di vista economico e finanziario perché, per fortuna, i conti vanno bene, ma l’ecosistema è cambiato e ci espone ad eventi come gli incendi l’anno scorso e la siccità quest’anno. In più, gli invasi cominciano a scarseggiare, abbiamo adottato un piano di emergenza condiviso dal governo e dalla Protezione civile nazionale che ha stanziato operativamente i primi 20 milioni e anche la Regione si accinge a stanziare delle somme perché quando non piove bisogna intervenire”. Così il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani incontrando la stampa a Palazzo d’Orleans. “Ad esempio, riattivando i pozzi, ed è quello che stiamo facendo, cercando do affrontare delle tappe a cui non eravamo abituati. Qui non piove da più di un mese e temiamo che non vedremo piogge fino all’autunno – dice – Stiamo cercando di fare di tutto affinché un bene così prezioso come l’acqua possa essere a disposizione dei cittadini”. “Viviamo per ora momenti di straordinario mobilitazione”, conclude.