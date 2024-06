Favara, al via il primo intervento di disinfestazione contro le zanzare: il calendario

A partire da oggi, 17 giugno 2024, dalle 23 alle 6 sarà effettuato il primo intervento adulticida contro le zanzare nell’ambito del centro abitato a Favara. I cittadini nelle notti di seguito specificate non dovranno lasciare nei balconi e negli spazi aperti, nessun prodotto commestibile, biancheria, animali eccetera, oltre che tenere ben chiuse tutte le aperture delle abitazioni. Gli interventi saranno svolti secondo il seguente calendario:

Lunedi 17 giugno – area ricadente fra la delimitazione del viale Pietro Nenni, via Agrigento e via Portella verso la periferia nord-est.

Mercoledi 19 giugno – area ricadente fra la delimitazione del viale Pietro Nenni, via Agrigento e via Portella e della delimitazione del viale E. Berlinguer, via Sant’Angelo, piazza Libertà, via Umberto, piazza Capitano Vaccaro, via Mendola, via Toscana, viale Progresso e via Don Giuseppe Arcieri.

Venerdi 21 giugno – area ricadente fra la delimitazione del viale Berlinguer, via Sant’Angelo, corso Vittorio Veneto e viale Aldo Moro verso la periferia sud-ovest.