Successo per il concertone “Noti e Stelle” a San Leone

Grande partecipazione di pubblico venerdì scorso a piazzale Giglia per “Noti e Stelle”, spettacolo organizzato dall’associazione Tinturia Play fondata da Angelo Spataro, batterista dei Tinturia, che ha diretto il concertone.

A condurre la manifestazione Riccardo Gaz, che ha regalato momenti di risate e riflessione avvicendandosi tra i tanti musicisti siciliani che hanno condiviso il palco con gli allievi della scuola di batteria che da anni svolge corsi per musicisti di tutte le età presso lo sport village di Agrigento.

Tra gli altri il cantante siciliano Samuel Pietrasanta, che ha partecipato al Talent The Voice, ha incantato il pubblico con la sua voce il suo grande talento. Sul palco anche l’assessore Costantino Ciulla e l’onorevole Calogero Pisano che si sono ben prestati all’irriverenza di Gaz, che con una serie di battute sull’aeroporto e l’emergenza idrica li ha resi parte dello show, come solo lui sa fare.