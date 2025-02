Trattore si ribalta a Cammarata, uomo trasferito in elisoccorso: è grave

Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo che il trattore che stava conducendo, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato. E’ accaduto a Cammarata, in contrada Ficuzza.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Un elisoccorso è atterrato sul luogo dell’incidente per trasferire il ferito in ospedale. L’uomo ha riportato una brutta ferita alla testa e si trova in gravi condizioni.

(In aggiornamento)